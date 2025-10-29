Varios demorados en operativos de prevención

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la madrugada de hoy 29-10-25 efectivos Policiales de la Comisaría Décimo sexta urbana en de forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móvil y Motorizada-, GRIM 2,4 y 5, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.
Los operativos de control de vehículos e
identificación de personas, dieron inicio alrededor de las 03:00 horas,
extendiéndose hasta pasadas las 05:00 horas aproximadamente, oportunidad en que
se procedió a la identificación de varias personas para averiguación de sus
antecedentes, procediendo a la demora de 4 de ellas y al control de los
diferentes rodados.
Posteriormente en la citada dependencia se
continuaron con las diligencias de rigor.