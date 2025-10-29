Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la tarde del lunes 27-10-25 efectivos Policiales de la Comisaría Tercera Urbana junto de forma conjunta y coordinada con el Departamento de Distrito Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móvil y Motorizada-, de las Comisarías de la 1ra a la 24ta, Riachuelo, San Cayetano Comisarías de la Mujer y el Menor, Comisaría terminal, asuntos juveniles, GRIM 2y4, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción administrativa de su dependencia y zonas aledañas.
Los operativos planificados, dieron inicio
alrededor de las 18:00 horas, extendiéndose hasta pasadas las 20:00 horas
aproximadamente, oportunidad en que se procedió a la identificación de varias
personas para averiguación de sus antecedentes, logrando la demora de 8 de
ellas y al control de los diferentes rodados en los que circulaban, siendo dos
motocicletas secuestradas por falta de documentaciones.
Posteriormente en la citada dependencia se continuaron con las diligencias de rigor.