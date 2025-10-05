Varios demorados en operativos de contralor

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, durante la jornada del viernes 03-10-25 y ayer sábado 04-10-25 efectivos Policiales de la Comisaría 1º y 3° Urbana y con la valiosa colaboración de personal del Departamento Distrito Policiales y Unidades Operativas, GRIM III, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen el micro, macro centro y zonas aledañas, como así también en sus accesos de ingreso.
Los operativos planificados, dieron
inicio tanto en horas de la mañana, tarde y noche, por calle San Luis entre Av.
Ferre y Rivadavia, Av. 3 de abril y Buenos Aires, 3 de abril y San Juan, Gdor.
Pujol y Rolon Roca y 9 de Julio, Tucuman entre Av 3 de Abril y Rivadavia, Yrigoyen
entre Av. Artigas y Calle Ituzaingó, Avenida 3 abril entre Calle Roca Y Calle
Rivadavia, entre otros, en la oportunidad
se procedió a identificar a un importante número de personas y rodados que
circulaban por el lugar.
Al respecto, no se registró novedades en materia de seguridad, no obstante, en la citadas Comisarias jurisdiccional, se continúan con los trabajos de prevención y contralor.