Virasoro: Dos heridos tras una explosión en local de recarga de garrafas

El hecho se produjo ayer, cuando
una fuerte explosión alertó a los vecinos de un negocio de recarga de gas,
ubicado por calle Arturo Navajas al 800, casi calle Remedios de Escalada, en
pleno centro de la ciudad de Gobernador Virasoro. El local no tendría ninguna
habilitación, ni permiso para llevar a cabo esta tarea, ya que se
"especializaba" en recargar garrafas de dos kilos, de las que
habitualmente utilizan los camioneros.
Tras la explosión, el lugar se
prendió fuego y en el interior se hallaban dos hombres, de apellidos Basili,
hermanos entre sí, quienes fueron afectados directamente, no solo por la
detonación de uno de los tubos de gas, sino por los efectos del fuego y el humo
tóxico.
"El más grave de los heridos
es un hombre de 32 años, identificado como César Agustín Basili, quien debió
ser trasladado al hospital local y luego derivado hacia la capital por la
complejidad general de su cuadro", explicó a diario época una alta fuente
del caso.
Bomberos Voluntarios y personal
de rescate, juntamente con efectivos policiales, llegaron hasta la escena para
asistir a las víctimas y evitar que las llamas se propaguen a las viviendas y
negocios cercanos.
Fuente: www.radiodos.com.ar