Tras varios allanamientos la Policía secuestró cigarrillos de contrabando, motos y elementos de dudosa procedencia

Los distintos trabajos de investigación
desplegados llevaron a los efectivos a diligenciar cuatro órdenes de
allanamientos, de manera simultánea, en los cuales, si bien no hallaron cosas
de interés en dicha causa, procedieron al secuestro de varias motocicletas
-marca honda wave, cg titán, zanella zb, motomel- un iPhone, bicicleta,
motopartes, los cuales no pudieron ser acreditados por los moradores, además incautaron
cigarrillos de origen extranjero -marca Rodeo- siendo unas 308 cajas el cual tendría
un aforo de $5.879.104 aproximdamente, los cuales eran vendidos de manera
ilegal, por lo que solicitaron la colaboración de la Dirección de Drogas
Peligrosas y Crimen Organizados quienes proceden al secuestro e inician
actuaciones por supuesta infracción a la Ley Aduanera-Ley 22.415" (sin
aval aduanero y prohibido su comercialización).
Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la comisaría Segunda Capital para continuar con los trámites correspondientes.