jueves, 20 de noviembre de 2025

Tras varios allanamientos la Policía secuestró cigarrillos de contrabando, motos y elementos de dudosa procedencia

En la mañana de hoy 20-11-25, efectivos policiales de la Unidad especial antiarrebato, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo investigación que se encuentra en trámite, contando con la cooperación de personal de los grupos Especiales P.A.R, división de Infantería, canes K9, Grupo de tareas operativas GTO, dirección de drones, G.I.R., Destacamento San Marcos, diligenciaron ordenes de allanamientos en barrio Caridi, y Trujillo, donde hallaron y secuestraron, motocicletas, moto partes y cigarrillos de origen extranjero.

Los distintos trabajos de investigación desplegados llevaron a los efectivos a diligenciar cuatro órdenes de allanamientos, de manera simultánea, en los cuales, si bien no hallaron cosas de interés en dicha causa, procedieron al secuestro de varias motocicletas -marca honda wave, cg titán, zanella zb, motomel- un iPhone, bicicleta, motopartes, los cuales no pudieron ser acreditados por los moradores, además incautaron cigarrillos de origen extranjero -marca Rodeo- siendo unas 308 cajas el cual tendría un aforo de $5.879.104 aproximdamente, los cuales eran vendidos de manera ilegal, por lo que solicitaron la colaboración de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizados quienes proceden al secuestro e inician actuaciones por supuesta infracción a la Ley Aduanera-Ley 22.415" (sin aval aduanero y prohibido su comercialización).

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la comisaría Segunda Capital para continuar con los trámites correspondientes.