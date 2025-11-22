Allanamientos en Paso de la Patria: La Policía recuperó elementos robados, hay dos demorados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Paso de la Patria en forma conjunta con su Brigada de Investigación y en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevaron adelante arduos trabajos investigativos, lo que permitió en la mañana de hoy 22-11-25 diligenciar dos órdenes de allanamientos en dos domicilios ubicados en esa localidad.
Los procedimientos, lo concretaron con la colaboración del Grupo GTO dependiente dela Unidad Regional I, en dos domicilios, uno ubicado en el barrio 30 viviendas y otro por barrera de contención S/N, oportunidad en que procedieron a la aprehensión de dos personas mayores de edad, quienes –según las averiguaciones realizadas- tendrían relación con el hecho que se investiga; asimismo, secuestraron varios elementos, entre ellos un televisor de 32", garrafas, reel rotativos y frontales, trituradora, cargadora de computadoras, entre otros, los cuales habrían sido denunciados como sustraídos.
Las personas aprehendidas y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias al respecto.