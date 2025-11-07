viernes, 7 de noviembre de 2025

Allanamientos por abigeato en San Miguel: Secuestraron 20 celulares de dudosa procedencia

En la jornada de ayer 06-11-25, personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Miguel, en relación a varios hechos delictivos –por supuesto abigeato- llevaron adelante tares investigativas, lo que permitió diligenciar dos órdenes de allanamientos en el Paraje Arerungua.

En la oportunidad, los mencionados efectivos, lograron hallar y secuestrar un total de 20 celulares, los cuales serían de suma importancia para los hechos que se investigan, relacionados presuntamente al robo/hurto y comercialización de ganado.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada dependencia a fin de continuar con los tramites del caso.