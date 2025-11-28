Alvear: La Policía secuestró elementos vinculados a un hecho delictivo, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron, el miércoles 26-11-25, alrededor de las 15:30
horas, durante un exhaustivo rastrillaje y una inspección ocular en zona de
Paraje Pancho Cué, los efectivos lograron un importante avance, al hallar
oculta entre las malezas una mochila tipo lona, y en cuyo interior había
numerosos elementos que interesarían en la causa, tratándose de un chaleco
táctico policial con cartuchos, cortaplumas, guantes, prendas de vestir varias,
un cuchillo con su vaina, teléfonos celulares, cartuchos calibre 12.70 PG y
precintos plásticos, entre otras cosas.
Asimismo, en el marco de las diversas diligencias investigativas fue
demorado una persona de sexo masculino, mayor de edad, a fin de determinar si
tendría o no vinculación con el hecho que se investiga.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la
autoridad fiscal interviniente, continuándose con demás diligencias de rigor
que corresponden.