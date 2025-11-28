viernes, 28 de noviembre de 2025

Alvear: La Policía secuestró elementos vinculados a un hecho delictivo, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Alvear, continuando con las tareas investigativas en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, por un hecho delictivo ocurrido recientemente, lograron secuestrar diversas cosas y demoraron a una persona a fin de determinar si tendría o no vinculación con el hecho.

El procedimiento lo realizaron, el miércoles 26-11-25, alrededor de las 15:30 horas, durante un exhaustivo rastrillaje y una inspección ocular en zona de Paraje Pancho Cué, los efectivos lograron un importante avance, al hallar oculta entre las malezas una mochila tipo lona, y en cuyo interior había numerosos elementos que interesarían en la causa, tratándose de un chaleco táctico policial con cartuchos, cortaplumas, guantes, prendas de vestir varias, un cuchillo con su vaina, teléfonos celulares, cartuchos calibre 12.70 PG y precintos plásticos, entre otras cosas.

Asimismo, en el marco de las diversas diligencias investigativas fue demorado una persona de sexo masculino, mayor de edad, a fin de determinar si tendría o no vinculación con el hecho que se investiga.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, continuándose con demás diligencias de rigor que corresponden.