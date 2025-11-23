Alvear: Tras una ardua investigación la Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana del jueves 20-11-25,
efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Alvear, en
colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a un legajo judicial
en trámite por – supuesto robo-, tras una eficaz labor investigativa, lograron
recuperar una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.
Luego de haber tomado
conocimiento de un ilícito, ocurrido por calle Eladio Hidalgo al 800
aproximadamente de la citada localidad, los efectivos realizaron distintas
labores investigativas, lo que posibilitó, pasadas las 10:30 horas, hallar y
recuperar una motocicleta - marca Corven Energy 125cc-, la cual fue denunciada
como sustraída y se encontraba abandonada en zona de vegetación por calle
Belgrano S/N, al respecto se continúan con las investigaciones para lograr
identificar y demorar a los presuntos autores de este hecho.
El rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.