martes, 4 de noviembre de 2025

Bella Vista: Demoran a un joven que intentó robar dinero de un comercio

En la noche del domingo 02-11-25, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Bella Vista, tras un rápido y eficaz accionar lograron aprehender a un hombre quien, aparentemente, intentaba cometer un hecho delictivo.

El procedimiento fue realizado en las inmediaciones del barrio 60 viviendas de la citada ciudad, cuando los citados efectivos fueron alertados de que se estaría cometiendo un ilícito por calle Federación al 1.700, por lo que de manera inmediata acudieron a la zona, donde junto a un grupo de vecinos aprehendieron a un hombre – mayor de edad- quien estaría sindicado como presunto autor del hecho, aparentemente, tras intentar sustraer dinero de un local comercial.

El aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada unidad, donde se continuaron con los tramites de rigor. 