Bella Vista: La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la noche de ayer 31-11-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Bella Vista fueron alertados de un hecho delictivo –robo- registrado en esa localidad.
Por tal motivo, los uniformados llevaron adelante
tareas investigativas, lo que permitió en la vía pública, observar a un sujeto
circulando a bordo de una bicicleta con similares características a la
denunciada como sustraída y quien al notar la presencia policial emprende su
huida, abandonando el rodado.
Por ello, se procedió al secuestro preventivo del
elemento –marca Futtura tipo Mountain Bike rodado 19- tratándose del mismo
denunciado como sustraído, siendo puesta a disposición de la justicia y
trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias
del caso.