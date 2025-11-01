sábado, 1 de noviembre de 2025

Bella Vista: La Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la noche de ayer 31-11-25, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Bella Vista fueron alertados de un hecho delictivo –robo- registrado en esa localidad.

Por tal motivo, los uniformados llevaron adelante tareas investigativas, lo que permitió en la vía pública, observar a un sujeto circulando a bordo de una bicicleta con similares características a la denunciada como sustraída y quien al notar la presencia policial emprende su huida, abandonando el rodado.

Por ello, se procedió al secuestro preventivo del elemento –marca Futtura tipo Mountain Bike rodado 19- tratándose del mismo denunciado como sustraído, siendo puesta a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.