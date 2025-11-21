Bella Vista: Murió un hombre que estaba internado tras recibir una descarga eléctrica

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Bella Vista, tomaron conocimiento que en horas de la mañana de ayer 20-11-25, se produjo el deceso de un hombre de 60 años de edad, quien se encontraba internado en el Hospital Vidal de nuestra ciudad capital, luego de recibir una descarga eléctrica el pasado 17-11-25.
Según la información inicial obtenida, el hecho
se habría registrado momentos en un hombre de 60 años de edad se encontraba
pescando en el Rio ubicado por Ruta Provincial N° 100, y aparentemente al tirar
la línea al agua, el mismo se habría enganchado con un cable de alta tensión,
lo que le provocó una descarga eléctrica, resultando con quemaduras en su
humanidad.
Por el hecho, la víctima fue trasladado hasta
el Hospital Vidal de nuestra ciudad, donde en horas de la mañana de hoy
informaron su lamentable deceso.
Al respecto, en la citada dependencia se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.