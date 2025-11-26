miércoles, 26 de noviembre de 2025

Cadetes y aspirantes recibieron el sacramento de la confirmación

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL “SANTA CATALINA”

En el complejo Formativo Policial “Santa Catalina”, en la tarde de ayer 25-11-25, se realizó una misa en acción de gracias, donde el capellán de la institución, presbítero Guillermo Danuzzo acompañado por los demás capellanes auxiliares de la institución, celebraron una emotiva misa de confirmación, para los cadetes de la escuela de policía Gral. José Francisco de San Martin y aspirantes de la Escuela Sgto. Juan Bautista Cabral.

De la ceremonia participaron cadetes de la Escuela de Policía y aspirantes a cabo de Capital e Interior, quienes recibieron el Sacramento de la Confirmación, también, estuvieron presentes, el Director General de Personal y Formación Policial, el Director de Instituto y Directores de ambas instituciones de formación, además, Personal Superior y Subalterno de la Institución Policial en actividad y en situación de retiro, cuerpo de cadetes y aspirantes de la escuela de cadetes y de Suboficiales junto a familiares y amigos.

Para finalizar, se dirigió a los presentes el Director General de Personal y Formación Policial, Crio. Gral. García Víctor.