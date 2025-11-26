Cadetes y aspirantes recibieron el sacramento de la confirmación

COMPLEJO
FORMATIVO POLICIAL “SANTA CATALINA”
De la ceremonia participaron cadetes de la Escuela de Policía y
aspirantes a cabo de Capital e Interior, quienes recibieron el Sacramento de la
Confirmación, también, estuvieron presentes, el Director General de Personal y
Formación Policial, el Director de Instituto y Directores de ambas
instituciones de formación, además, Personal Superior y Subalterno de la
Institución Policial en actividad y en situación de retiro, cuerpo de cadetes y
aspirantes de la escuela de cadetes y de Suboficiales junto a familiares y
amigos.
Para finalizar, se dirigió a los presentes el Director General de Personal y Formación Policial, Crio. Gral. García Víctor.