Cadetes y aspirantes recibieron los sacramentos del bautismo y la primera comunión

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL SANTA CATALINA
De la ceremonia participaron 09 cadetes de la
Escuela de Policía y 27 aspirantes a cabo, quienes recibieron el Sacramento de
la Primera Comunión, en tanto, otros 4 recibieron el sacramento del bautismo,
además, estuvieron presentes, Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, el Director
de Instituto y Directores de ambas instituciones de formación, también, Personal
Superior y Subalterno de la Institución Policial en actividad y en situación de
retiro, cuerpo de cadetes y aspirantes de la escuela de cadetes y de
Suboficiales.
Para finalizar, se dirigió a los presentes el Director General de Personal y Formación Policial, Crio. Gral. García Víctor, quien destaco la enseñanza y acompañamiento en el camino espiritual de los efectivos encargados del área.