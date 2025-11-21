viernes, 21 de noviembre de 2025

Cadetes y aspirantes recibieron los sacramentos del bautismo y la primera comunión

COMPLEJO FORMATIVO POLICIAL SANTA CATALINA

En el complejo Formativo Policial “Santa Catalina”, en la tarde de ayer 20-11-25, se realizó una misa en acción de gracias, donde el capellán de la institución, presbítero Guillermo Danuzzo, celebró bautismos y primeras comuniones a los cadetes de la escuela de policía Gral. José Francisco de San Martin y aspirantes de la Escuela Sgto. Juan Bautista Cabral.

De la ceremonia participaron 09 cadetes de la Escuela de Policía y 27 aspirantes a cabo, quienes recibieron el Sacramento de la Primera Comunión, en tanto, otros 4 recibieron el sacramento del bautismo, además, estuvieron presentes, Directores Generales integrantes del Estado Mayor Policial, el Director de Instituto y Directores de ambas instituciones de formación, también, Personal Superior y Subalterno de la Institución Policial en actividad y en situación de retiro, cuerpo de cadetes y aspirantes de la escuela de cadetes y de Suboficiales.

Para finalizar, se dirigió a los presentes el Director General de Personal y Formación Policial, Crio. Gral. García Víctor, quien destaco la enseñanza y acompañamiento en el camino espiritual de los efectivos encargados del área.