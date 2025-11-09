Carpinchos provocaron grave accidente en Ruta Nacional N°118: Hay cinco heridos

Los deportistas regresaban de
participar en el Campeonato Misionero de Ciclismo cuando ocurrió el siniestro.
En el vehículo se desplazaban Andrés Quiroz, Carlos Perrotta, Miguel Ángel
Perrotta, Miguel Brandelero y el conductor, de apellido Ferrari, todos oriundos
de Goya.
Como consecuencia del impacto,
Ferrari sufrió una fractura de clavícula, mientras que Quiroz debió recibir más
de veinte puntos de sutura por heridas cortantes. Los demás ocupantes
resultaron con golpes y contusiones, sin riesgo de vida.
Las víctimas fueron asistidas en
el lugar por personal de emergencia y luego trasladadas al hospital de Santa
Rosa para su atención médica.
En redes sociales, la comunidad
ciclista de Goya expresó su solidaridad y deseos de pronta recuperación para
los deportistas heridos, destacando el compromiso y la pasión con la que
representaban a la ciudad.
El hecho vuelve a encender la
alerta sobre la presencia constante de carpinchos en la Ruta 118, un problema
que ya causó múltiples accidentes y que exige acciones preventivas urgentes por
parte de las autoridades viales.
Fuente: FM La Ruta 95.7 MHz