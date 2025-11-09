domingo, 9 de noviembre de 2025

Carpinchos provocaron grave accidente en Ruta Nacional N°118: Hay cinco heridos

Un grupo de ciclistas de la ciudad de Goya sufrió un grave accidente vial en la noche del sábado sobre la Ruta Nacional N°118, a la altura de Santa Rosa. Una manada de carpinchos cruzó repentinamente la ruta, provocando el despiste de la camioneta utilitaria en la que viajaban y su posterior caída en un bañado.

Los deportistas regresaban de participar en el Campeonato Misionero de Ciclismo cuando ocurrió el siniestro. En el vehículo se desplazaban Andrés Quiroz, Carlos Perrotta, Miguel Ángel Perrotta, Miguel Brandelero y el conductor, de apellido Ferrari, todos oriundos de Goya.

Como consecuencia del impacto, Ferrari sufrió una fractura de clavícula, mientras que Quiroz debió recibir más de veinte puntos de sutura por heridas cortantes. Los demás ocupantes resultaron con golpes y contusiones, sin riesgo de vida.

Las víctimas fueron asistidas en el lugar por personal de emergencia y luego trasladadas al hospital de Santa Rosa para su atención médica.

En redes sociales, la comunidad ciclista de Goya expresó su solidaridad y deseos de pronta recuperación para los deportistas heridos, destacando el compromiso y la pasión con la que representaban a la ciudad.

El hecho vuelve a encender la alerta sobre la presencia constante de carpinchos en la Ruta 118, un problema que ya causó múltiples accidentes y que exige acciones preventivas urgentes por parte de las autoridades viales.

Fuente: FM La Ruta 95.7 MHz