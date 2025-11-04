Concepción: La Policía recuperó un chancho de más de 200 kilos recientemente sustraído

Esta mañana muy temprano personal de la Policía Rural y Ecológica de Concepción a cargo del Sub Comisario Edgardo Fabián Barrios, luego de haber tomado conocimiento de que en el Paraje Paso Lucero a un productor se le estaría perdiendo hace una semana aproximadamente un (chancho capón) de más de 200 kilos que responde al nombre de MoTo Moto.
Inmediatamente comenzaron a hablar con los vecinos del Paraje y no tardaron en conseguir información de que en un campo cercano unos empleados de una estancia Acosta Sebastián y Raguna José tendrian un chancho de similares características ya que semejante chancho no pasó desapercibido.
Por lo que se manera voluntaria accedieron a entregar el mismo a su dueño. Haciéndose mencion de que no se necesitó utilizar ningún procedimiento judicial, y Moto MoTo muy a desgano regreso a su hogar.