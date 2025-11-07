Control en carnicerías de Goya: Secuestraron carne no apta para el consumo

En horas de la mañana de ayer personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica “Goya”, junto a un médico veterinario, realizó controles en la carnicería “Carnes del Pueblo”, donde se procedió al secuestro de unos 53 kilogramos de productos cárnicos —entre cortes, chorizos y carne molida— por carecer de sello sanitario que habilite que se encuentra apta para el consumo .
El propietario del comercio manifestó haber obtenido la carne de un campo de la zona de una faena ilegal sin ningún control veterinario. Se iniciaron actuaciones de oficio por infracción al Artículo 206 del Código Penal Argentino, siguiendo directivas del Fiscal Rural Dr. José Omar Cacere, para la prosecución de los trámites de rigor.