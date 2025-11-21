Crimen del hijo del exjefe de Policía: Declarará la expareja del acusado

En la mañana de ayer 20-11-25, inició
el juicio contra el hombre acusado de matar al hijo del ex jefe de Policía y
herir de gravedad a su ex pareja. El imputado es Osvaldo David Medina, la
víctima fatal es Alfredo Molina y en el ataque, resultó con heridas graves, la
ex pareja del agresor, Bárbara Romero. Los tres eran efectivos de la Policía de
Corrientes.
El doctor Leguizamón,
representante de la querella adelantó en declaraciones a Radio Dos que la
semana que viene estará presente rn la segunda audiencia del juicio, Bárbara
Romero, la mujer que terminó gravemente herida por el acusado.
El letrado, destacó sobre la
sobreviviente en el violento hecho que, "a pesar de su problema de salud,
está psíquicamente fuerte para estar presente".
El doctor Julio Leguizamón
detalló al respecto que "está convocada Bárbara Romero, seguramente estará
la semana que viene, de manera presencial. Ella pidió declarar, no obstante su
estado físico, porque su doctor dijo que está psíquica y físicamente fuerte
para enfrentar esto".