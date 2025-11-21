viernes, 21 de noviembre de 2025

Crimen del hijo del exjefe de Policía: Declarará la expareja del acusado

COMENZÓ EL JUICIO
El abogado querellante, doctor Julio Leguizamón, en el juicio contra Osvaldo David Medina, acusado de matar al hijo del exjefe de  Policía y herir a su expareja, adelantó  en declaraciones a Radio Dos que Bárbara Romero, sobreviviente en el hecho, estará presente y declarará la semana que viene en la segunda audiencia.

En la mañana de ayer 20-11-25, inició el juicio contra el hombre acusado de matar al hijo del ex jefe de Policía y herir de gravedad a su ex pareja. El imputado es Osvaldo David Medina, la víctima fatal es Alfredo Molina y en el ataque, resultó con heridas graves, la ex pareja del agresor, Bárbara Romero. Los tres eran efectivos de la Policía de Corrientes.

El doctor Leguizamón, representante de la querella adelantó en declaraciones a Radio Dos que la semana que viene estará presente rn la segunda audiencia del juicio, Bárbara Romero, la mujer que terminó gravemente herida por el acusado.

El letrado, destacó sobre la sobreviviente en el violento hecho que, "a pesar de su problema de salud, está psíquicamente fuerte para estar presente".

El doctor Julio Leguizamón detalló al respecto que "está convocada Bárbara Romero, seguramente estará la semana que viene, de manera presencial. Ella pidió declarar, no obstante su estado físico, porque su doctor dijo que está psíquica y físicamente fuerte para enfrentar esto".