Curuzú Cuatiá: Demoran a un hombre vinculado a una causa judicial y secuestran equipos informáticos

Ayer 03-11-25, efectivos policiales dependientes de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación llevaron adelante el diligenciamiento de tres órdenes judiciales en un domicilio ubicado por calle Pedro Ferre al 400 aproximadamente de la localidad de Sauce, oportunidad en que lograron hallar y secuestrar varios elementos de interés parta la causa que se investiga.
El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de una
paciente tareas investigativa, lo que permitió finalmente hallar y secuestrar
diversos dispositivos electrónicos, entre ellos pendrives, notebook, celulares
y Tablet; asimismo se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad
quien estaría presuntamente relacionado al hecho que se investiga.
La persona aprehendida y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaría 1ra de Curuzú Cuatiá fin de continuar con los tramites correpondientes del caso.