Curuzú Cuatiá: Detienen a un delincuente con pedido de captura

Un delincuente que permanecía prófugo desde hace poco más de dos meses fue capturado en medio de una persecución policial. En el procedimiento, vecinos y familiares del ladrón trataron de evitar su captura arrojando piedras hacia patrulleros y efectivos.
Pese a los incidentes, las autoridades consiguieron apresar a Federico Emanuel M., alias "Peye", sobre quien la Justicia requería su inmediata localización porque debe rendir cuentas en una serie de ilícitos que habría cometido en la ciudad de Curuzú Cuatiá.
Ayer alrededor de las 18:30, un grupo de detectives de la División de Investigación Criminal (DIC), al mando del comisario inspector Roberto Ayala, dieron con el paradero de "Peye".
Horas de trabajos vigilancia y patrullajes fueron importantes para obtener datos sobre la zona donde el fugitivo fue visto en los últimos días.
Desde el 8 de septiembre requerían su detención. Entonces con la pesquisa encaminada pudieron verlo salir de una casa y al transitar en la esquina de calles Las Heras y Alberti dieron la voz de "alto, Policía".
Apenas notó la presencia de los efectivos, "Peye" corrió por dos cuadras.
En ese momento comenzaron a llegar varias personas allegadas al hombre que ya mantenían reducido.
Mientras Federico M. se resistía comenzaron a lanzar piedras contra los policías e incluso a un patrullero que llegó en apoyo.