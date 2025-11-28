Curuzú Cuatiá: La Policía recuperó una bicicleta robada

En la jornada de ayer, efectivos policiales de la Comisaría de distrito tercera de Curuzú Cuatiá, en momentos en que realizaban distintas labores de investigación en colaboración con la unidad fiscal interviniente, recuperaron una bicicleta que fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, luego de diversos trabajos de investigación
desplegados, llevo a los mismos a establecer el lugar donde se hallaría el
rodado en cuestión, tal es así que al constituirse al inmueble, una mujer procedió
a entregar el rodado, el cual presuntamente habría sido traída por su hijo,
argumentando que sería propiedad de un amigo.
La bicicleta recuperada fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites que corresponden.