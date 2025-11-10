lunes, 10 de noviembre de 2025

Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

En horas de la mañana de hoy 10-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, en diferentes procedimientos demoraron a dos personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron cerca de las 04.30horas, cuando en inmediaciones de calle 2 de abril y Argentina, tras ser alertados de un ilícito, en el B° La Chola, se dirigen rápidamente al lugar, una vez allí, divisan a un grupo de personas que tenían demorado a un joven –mayor de edad-, sindicado como presunto autor del hecho, ante lo cual proceden a su identificación y trasladado a la Comisaría jurisdiccional.

De igual forma, continuando con sus labores específicos, en horas de la mañana, alrededor de las 08:30horas, por las calles Gato y Mancha y Crespo de esta ciudad visualizan a un sujeto que al notar la presencia policial, intenta pasar de desapercibido y cambiar de rumbo, quien conforme a las características momentos antes, se encontraba merodeando por la zona con aparentes intenciones delictivas, siendo identificado, tratándose de un joven de 18 años de edad.

Las personas demoradas fueron trasladadas a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden a cada caso.