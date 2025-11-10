Demoran a dos personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos lo realizaron
cerca de las 04.30horas, cuando en inmediaciones de calle 2 de abril y
Argentina, tras ser alertados de un ilícito, en el B° La Chola, se dirigen
rápidamente al lugar, una vez allí, divisan a un grupo de personas que tenían
demorado a un joven –mayor de edad-, sindicado como presunto autor del hecho,
ante lo cual proceden a su identificación y trasladado a la Comisaría
jurisdiccional.
De igual forma, continuando con sus labores
específicos, en horas de la mañana, alrededor de las 08:30horas, por las calles
Gato y Mancha y Crespo de esta ciudad visualizan a un sujeto que al notar la
presencia policial, intenta pasar de desapercibido y cambiar de rumbo, quien
conforme a las características momentos antes, se encontraba merodeando por la
zona con aparentes intenciones delictivas, siendo identificado, tratándose de
un joven de 18 años de edad.
Las personas demoradas fueron trasladadas a la
Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites que corresponden a
cada caso.