Demoran a un ciclista por merodeo

En horas de la tarde del domingo 02-11-25, efectivos policiales del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un hombre a bordo de una bicicleta que se encontraba merodeando.
El procedimiento lo realizaron cerca de las 16.00 horas, cuando en
inmediaciones de calle Suiza al 3500, visualizaron y demoraron a un hombre
–mayor de edad-, a bordo de una bicicleta –marca Futura rodado 29-, que se
encontraba merodeando, quien no contaba con sus documentaciones personales y
conforme a las primeras averiguaciones, el mismo contaría con antecedentes
policiales.
El demorado junto al rodado fueron trasladados a la Comisaría décimo
novena urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.