martes, 4 de noviembre de 2025

Demoran a un ciclista por merodeo

En horas de la tarde del domingo 02-11-25, efectivos policiales del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un hombre a bordo de una bicicleta que se encontraba merodeando.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 16.00 horas, cuando en inmediaciones de calle Suiza al 3500, visualizaron y demoraron a un hombre –mayor de edad-, a bordo de una bicicleta –marca Futura rodado 29-, que se encontraba merodeando, quien no contaba con sus documentaciones personales y conforme a las primeras averiguaciones, el mismo contaría con antecedentes policiales.

El demorado junto al rodado fueron trasladados a la Comisaría décimo novena urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.