jueves, 20 de noviembre de 2025

Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la madrugada de ayer 19-11-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 3, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas demoraron a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública y quien además poseía antecedentes policiales.

El procedimiento fue realizado cerca de la 05:30 horas cuando los citados efectivos se encontraban por Avenida Chacabuco y calle Mar del Plata, lugar donde visualizaron e identificaron a un hombre -de 38 años de edad, alias Virus- quien aparentemente se encontraría bajo los efectos de algún tipo de sustancia, molestando a los transeúntes, por lo que fue demorado.  

Posteriormente y tras las primeras averiguaciones, resultó que el mismo poseía antecedentes policiales por delitos contra la propiedad.

El demorado fue trasladado a la Comisaría Sexta Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor. 