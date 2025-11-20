Demoran a un hombre con antecedentes policiales

En la madrugada de ayer 19-11-25, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 3, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas demoraron a un hombre que ocasionaba disturbios en la vía pública y quien además poseía antecedentes policiales.
El procedimiento fue realizado cerca de la 05:30 horas
cuando los citados efectivos se encontraban por Avenida Chacabuco y calle Mar del
Plata, lugar donde visualizaron e identificaron a un hombre -de 38 años de edad,
alias Virus- quien aparentemente se encontraría bajo los efectos de algún tipo
de sustancia, molestando a los transeúntes, por lo que fue demorado.
Posteriormente y tras las primeras averiguaciones,
resultó que el mismo poseía antecedentes policiales por delitos contra la
propiedad.
El demorado fue trasladado a la Comisaría Sexta Urbana, donde se continuaron con los trámites de rigor.