viernes, 28 de noviembre de 2025

Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la madrugada de hoy 28-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un joven que se encontraba merodeando.

El procedimiento lo realizaron cerca de las 02.00horas, cuando en inmediaciones de calles Aconcagua y Los Atacamas, tras ser alertados que un sujeto se encontraba observando hacia el interior de los domicilios del lugar, por lo que procedieron a su identificación y demora de 22 años de edad, en razón que no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

El demorado fue trasladado a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.