Demoran a un hombre por merodeo

En horas de la madrugada de hoy
28-11-25, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San
Marcos, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un
joven que se encontraba merodeando.
El procedimiento lo realizaron
cerca de las 02.00horas, cuando en inmediaciones de calles Aconcagua y Los
Atacamas, tras ser alertados que un sujeto se encontraba observando hacia el
interior de los domicilios del lugar, por lo que procedieron a su identificación
y demora de 22 años de edad, en razón que no pudo justificar su accionar ni
presencia en el lugar.
El demorado fue trasladado a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites del caso.