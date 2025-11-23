Demoran a un hombre por ocasionar disturbios en la vía pública

El viernes 21-11-25, personal policial dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 2, lograron la identificación y posterior demora de un hombre, quien momentos antes se hallaba promoviendo disturbios en la vía pública, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.
El procedimiento, lo llevaron a
cabo en inmisiones de calles Cádiz y Castelli, tratándose de un mayor de 26
años de edad, alias “monedita”.
El demorado, fue trasladado hasta la comisaría 8va por razones de jurisdicción.