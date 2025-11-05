Demoran a un hombre que transportaba clandestinamente 300 kg. de Surubí

Personal de la Policía Rural de Capital en el narco de un mega operativo conjunto realizado por todas las unidades especiales de policía rural de la provincia al mismo tiempo en rutas y caminos, interceptó ayer a las 18:30 hs una Toyota Hilux sobre Ruta Prov. N°46, conducida por Mario Vallejos.
En la caja del vehículo llevaban 300 kilos de surubí fresco, sin cadena de frío, sin precintos y sin documentación legal.(13) Especímenes de gran tamaño.
Por disposición de la Fiscalía de turno, intervino Recursos Naturales para labrar las actas correspondientes. Se iniciaron actuaciones por infracción al Art. 206 del Código Penal.