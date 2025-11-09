Demoran a un joven por disturbios en la vía pública y secuestran una bicicleta de dudosa procedencia

En la mañana de ayer 08-11-25, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos en inmediaciones de Avenida Ibera y calle Bonastre, divisan a un sujeto que se estaba merodeando a bordo de una bicicleta observando detenidamente los domicilios y vehículos de la zona.
Por tal motivo, a modo de prevención los
mencionados efectivos procedieron a la identificación de esta persona,
tratándose de un joven de 25 años de edad, quien tenía en su poder una
bicicleta -marca SLP-, no pudiendo justificar su accionar ni la procedencia de
dicho rodado fue demorado.
Al respecto el demorado junto al rodado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los trámites correspondientes.