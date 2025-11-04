Demoran a un joven por merodeo y secuestran elementos de dudosa procedencia

En horas de la madrugada de ayer 03-11-25, efectivos policiales del Comando de patrulla, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un joven que se encontraba merodeando y con cosas de dudosa procedencia.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las
01.30 horas, cuando en inmediaciones del acceso a UNNE, encontrándose de
recorridas en prevención de ilícitos, visualizan a un sujeto merodeando y
observando el interior de un domicilio, procediendo a la identificación del
mismo, quien no supo justificar su accionar y además no pudo acreditar la
procedencia de las cosas que llevaban consigo, tratándose de sartén, bocina de
estéreo, tupper, reloj de muñeca y un aceite balsámico.
El demorado y lo secuestrado preventivamente fueron trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se prosigue con los tramites del caso.