Demoran a un joven por merodeo y secuestran una bicicleta de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes al Destacamento San Marcos, en la mañana de hoy 04-11-25, momentos en que se encontraban de recorrida de prevención de ilícitos por Avenida Maipú y calle Los Alpes, divisaron a un sujeto que circulaba a bordo de una bicicleta merodeando, observando detenidamente el interior de los vehículos estacionados en el lugar.
Por tal motivo, a modo de prevención, los
mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de un
hombre mayor de edad, quien tenía en su poder una bicicleta -tipo playera- de
la cual no supo justificar su procedencia ni propiedad, por ello se secuestró
preventivamente la misma.
Al respecto, el demorado y la bicicleta fueron trasladados hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se llevan adelante las diligencias de rigor.