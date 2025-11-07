Demoran a un joven que provocaba disturbios en la vía pública y secuestran una bicicleta de dudosa procedencia

En la madrugada de hoy 07-11-25, siendo aproximadamente las 02:30 horas, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, encontrándose de recorrida en prevención de ilícitos en inmediaciones de Avenida IV Centenario y calle Magallanes divisan a un sujeto que se estaba promoviendo desorden en la vía pública en aparente estado de ebriedad.
Por tal motivo, a modo de prevención los
mencionados efectivos procedieron a la identificación de esta persona,
tratándose de un joven de 21 años de edad, quien además tenía en su poder una
bicicleta -marca SLP Rodado 26-, no pudiendo justificar su accionar ni la
procedencia de dicho rodado fue demorado.
Al respecto el demorado junto al rodado fue trasladado hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con los trámites correspondientes.