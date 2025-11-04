Demoran a un joven que realizaba maniobras peligrosas en una moto

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N°1, momentos en que realizaban sus labores especificadas de prevención sobre Avenida 3 de Abril y calle Santa Rosa, donde divisaron a un joven a bordo de una motocicleta realizando maniobras peligrosas poniendo su vida en riesgo y la de terceros.
Por tal motivo, los mencionados efectivos procedieron a la demora y
posterior identificación de un joven de 17 años de edad, quien circulaba a
bordo de una motocicleta –marca Honda modelo Titan 150c.c-, de la cual no supo
justificar la propiedad, por lo que se secuestró preventivamente dicho rodado.
Al respecto, el demorado y la motocicleta fueron trasladados hasta la
dependencia policial jurisdiccional donde se llevan adelante las diligencias
correspondientes.