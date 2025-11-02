domingo, 2 de noviembre de 2025

Demoran a un joven tras chocar varios autos estacionados: Le secuestraron un revolver y una bochita de cocaína

En la mañana de hoy 02-11-25, en inmediaciones de Avenida Costanera y calle San Luis por causas y en circunstancias; que se tratan de establecer se habría producido un siniestro vial que dejo como saldo daños materiales en cuatro vehículos; además en poder del conductor de uno de los rodados se secuestró un arma de fuego y en el interior del vehículo bochita de cocaína por lo que fue aprehendido.

El hecho se habría registrado alrededor de las 06:30 horas y tuvo como protagonistas a un automóvil –marca Fiat Cronos- conducido por un hombre mayor de edad, quien aparentemente perdió el control del rodado y término impactando a tres vehículos estacionados –sin ocupantes- en la zona (un Renault Clío, un Peugeot 208 y Toyota Etios), dejando como saldo solo daños materiales.

Posteriormente, al intervenir el personal policial y tras realizar el palpado de seguridad correspondiente al conductor se pudo observar que poseía en la cintura un arma de fuego tipo revolver –cal. 22-; una vez en el lugar el personal de la dirección de tránsito municipal procedió a realizar el test de alcoholemia sobre el mismo, dándole positivo.

Asimismo, continuando con la tareas del caso y por disposición de la fiscalía en turno se procedió a realizar la requisa del vehículo, logrando de ésta manera observar una riñonera, el cual contenía en su interior un envoltorio de polietileno (tipo bochita) con sustancia blanquecina, por lo que se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron el correspondiente tés orientativo, el cual arrojo positivo para cocaína, con un peso de 13.84 gramos.

Al respecto, por disposición de la justicia la persona quedó aprehendida y el rodado junto al arma y sustancias secuestradas y trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional 1ra donde se llevan a cabo las diligencias del caso.

Trabajaron en el lugar, personal de la comisaría 1ra, GRIM I, junto al personal de tránsito municipal.