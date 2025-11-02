Demoran a un joven tras chocar varios autos estacionados: Le secuestraron un revolver y una bochita de cocaína

El hecho se habría registrado alrededor de las
06:30 horas y tuvo como protagonistas a un automóvil –marca Fiat Cronos-
conducido por un hombre mayor de edad, quien aparentemente perdió el control
del rodado y término impactando a tres vehículos estacionados –sin ocupantes- en
la zona (un Renault Clío, un Peugeot 208 y Toyota Etios), dejando como saldo
solo daños materiales.
Posteriormente, al intervenir el personal
policial y tras realizar el palpado de seguridad correspondiente al conductor se
pudo observar que poseía en la cintura un arma de fuego tipo revolver –cal. 22-;
una vez en el lugar el personal de la dirección de tránsito municipal procedió
a realizar el test de alcoholemia sobre el mismo, dándole positivo.
Asimismo, continuando con la tareas del caso y
por disposición de la fiscalía en turno se procedió a realizar la requisa del vehículo,
logrando de ésta manera observar una riñonera, el cual contenía en su interior
un envoltorio de polietileno (tipo bochita) con sustancia blanquecina, por lo
que se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas
Peligrosas y Crimen Organizado, quienes efectuaron el correspondiente tés
orientativo, el cual arrojo positivo para cocaína, con un peso de 13.84 gramos.
Al respecto, por disposición de la justicia la
persona quedó aprehendida y el rodado junto al arma y sustancias secuestradas y
trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional 1ra donde se llevan a cabo las
diligencias del caso.
Trabajaron en el lugar, personal de la comisaría 1ra, GRIM I, junto al personal de tránsito municipal.