Demoran a un joven y recuperan un taladro robado

Efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Tercera Urbana, en la jornada de ayer 09-11-25, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que aparentemente en inmediaciones de calles Mocoreta y Aconquija una persona habría ingresado a un domicilio con intenciones delictivas.
Por tal motivo, los mencionados efectivos se
dirigieron al lugar, donde tras un rastrillaje por zonas aledañas, logran
divisar a una persona con las características similares a las brindadas por el
sistema, por lo que proceden a la demora y posterior identificación de un joven
de 23 años de edad, quien tenía una bolsa que en su interior contenía un
Taladro -marca Daewoo-, del cual no supo justificar fehacientemente su
procedencia, además tras las primeras averiguaciones seria el recientemente
sustraído.
El demorado junto a lo recupero fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se llevan las diligencias de rigor, con la intervención de la autoridad fiscal en turno.