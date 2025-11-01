Demoran a un joven y secuestran elementos de dudosa procedencia

Ayer 31-10-25, personal policial dependientes de la Comisaria Vigésima Primera urbana tras hallarse realizando recorridas de prevención lograron la identificación y posterior demora de un hombre mayor de edad y el secuestro preventivo de elementos de dudosa procedencia.
El procedimiento, lo concretaron los mencionados
efectivos en inmediaciones de calles W. Domínguez y Cartagena, siendo la
persona demorada un mayor de edad, alias “malequi” y en poder del mismo
secuestraron un total de 130 relojes de varios colores y de dudosa procedencia.
La persona demorada y los elementos secuestrados
fueron trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las
diligencias del caso.