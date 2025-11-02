Demoran a un joven y secuestran elementos de dudosa procedencia

Personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, en la tarde de hoy 02-11-25, momentos en que realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas, más precisamente por calles Centeno y Rio Limay observaron a un joven merodeando y visualizando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en la vía pública.
Por tal motivo, a modo de prevención procedieron
a la identificación y posterior demora del mismo, tratándose de un mayor de
edad, quien, además, poseía en su poder una planchita de cabello, del cual no
supo justificar su procedencia.
La persona demorada y elemento secuestrado fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 7ma, a fin de continuar con los tramites al respecto.