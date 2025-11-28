Demoraron a 11 personas y secuestraron 10 motocicletas en operativos de prevención

En el marco de trabajos de Prevención y la Seguridad Integral, ordenado e impulsado por la Jefatura de Policía, en la madrugada de hoy, 28-11-25, efectivos Policiales del Dpto. Distritos Policiales y Unidades Operativas, realizaron en forma conjunta operativos de Control de vehículos e identificación de personas, en jurisdicción de la Comisaría décimo octava urbana capital, con la valiosa colaboración de Personal del Comando de Patrullas; División Patrulla Motorizada; G.R.I.M 2 y 4, de grupos especiales, llevaron adelante diferentes operativos de contralor, en distintos sectores que componen la jurisdicción de las citada Comisaria.
Los operativos, arrojaron como
resultado la demora de 11 personas y el secuestro preventivo de 10 Motocicletas
ya que los demorados no contaban con ninguna documentación personal, ni las
documentaciones de los rodados que acreditará la propiedad de las mismas.
Haciendo mención que en el lugar se encontraba personal de tránsito municipal
colaborando con los efectivos.
Los demorados fueron trasladados a la citada Comisaria donde se prosiguen con las diligencias respectivas, en tanto, los rodados fueron retirados de la vía pública por personal de tránsito.