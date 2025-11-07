Demoraron a un hombre y secuestraron herramientas de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de
forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, lo que
posibilitó por la red social – Facebook- observaron que se estaría
comercializando distintas herramientas, las cuales, aparentaban ser las
vinculadas al hecho que se investiga, por ello posteriormente y tras una
exhaustiva labor, lograron localizar al presunto autor, un joven de 26 años de
edad y secuestraron de entre sus pertenencias, 02 taladros, 02 amoladora, 01
Caladora todos de la -marca Lusqtoof-, de las cuales no supieron acreditar
fehacientemente la procedencia y/o propiedad, por lo que fueron demorados.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado
fue trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites
de rigor.