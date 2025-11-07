viernes, 7 de noviembre de 2025

Demoraron a un hombre y secuestraron herramientas de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Unidad Especial Antiarrebato, tras una minuciosa labor investigativa, demoraron a una persona y secuestraron varias herramientas que, según las primeras averiguaciones, aparentemente estaría relacionada a hechos que se investigan.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras tomar conocimiento del accionar delictivo, es por ello, que de forma inmediata iniciaron un intenso trabajo de investigación, lo que posibilitó por la red social – Facebook- observaron que se estaría comercializando distintas herramientas, las cuales, aparentaban ser las vinculadas al hecho que se investiga, por ello posteriormente y tras una exhaustiva labor, lograron localizar al presunto autor, un joven de 26 años de edad y secuestraron de entre sus pertenencias, 02 taladros, 02 amoladora, 01 Caladora todos de la -marca Lusqtoof-, de las cuales no supieron acreditar fehacientemente la procedencia y/o propiedad, por lo que fueron demorados.

Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fue trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.