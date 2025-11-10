lunes, 10 de noviembre de 2025

"Desapareció" un organizador de eventos acusado de varias estafas

Osvaldo Ojeda, cara visible de la firma "Food Lab", fue denunciado por al menos cuatro casos. Le pagaron cerca de 30 millones de pesos por casamientos y cumpleaños, uno de los cuales debía realizarse ayer. A otra fiesta "reprogramó" dos veces y tampoco se hizo.

Un organizador de eventos sociales de la capital provincial "desapareció" de forma misteriosa luego de ser denunciado por al menos cuatro personas que contrataron sus servicios a cambio de unos 30 millones de pesos.

Se cree que incurrió en una estafa masiva, ya que aparte habría proveedores, empleados y profesionales que debían cumplir con un contrato vinculado a la firma "Food Lab, catering y eventos".

Una fiesta por la que una familia abonó la suma de 7 millones de pesos debía realizarse ayer, lo cual generó un estado de indignación y bronca porque dejó trunca una reunión en la que estaban invitadas decenas de personas, algunas de que debían llegar desde otras ciudades.

Se trata de Osvaldo Martín Ojeda, de 34 años, sobre quien la Policía difundió un pedido de búsqueda, en paralelo y ajeno a la situación de presunto delito, sino a solicitud de su familia que intenta lograr información sobre su paradero.

La última comunicación registrada de Ojeda dataría del 31 de octubre. Aquel día hizo llamada e intercambió mensajes con una de las personas que contrató sus servicios.

Después de esa fecha su teléfono quedó inactivo y, según fuentes extraoficiales consultadas por diario época, un par de días más tarde abandonó la vivienda donde residía en el barrio Anahí.

Vecinos lo vieron salir del domicilio con un bolso y una valija como si estuviera "por irse de viaje".

Si bien existen cuatro denuncias formales, las sospechas de que las estafas serían muchas más quedó liberada en el aire.

Los damnificados explicaron que suponían sobre algo malo que estaba pasando con sus contratos de servicio porque el organizador daba "muchas vueltas".

A uno de ellos reprogramó dos veces la fiesta que nunca fue realizada e incluso se supo que ni siquiera había un salón reservado, tal como Ojeda habría asegurado en sus intentos de dar explicaciones.

En tanto, una pareja que tiene fecha de casamiento para el mes de diciembre ahora "no sabe qué hacer" porque desembolsó una suma en efectivo que oscila en los 5 y 5.5 millones de pesos.

Allegados a una de las familias damnificadas dijeron a época: "Nos dijeron que las denuncias se tienen que hacer en la Policía para que ellos investiguen".

Precisamente, en la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos y Delitos Informáticos habrían recibido las múltiples denuncias penales con detalles de los montos abonados anticipadamente a Ojeda.

El dinero ascendería a unos 30 millones de pesos por servicios para el casamiento y cumpleaños. De esos cuatro eventos, tres no fueron realizados y quedaba saber qué iría a pasar con el casamiento aunque ya dan por descartada alguna contraprestación. 

A la vez, un fotógrafo contratado por Ojeda también acusó públicamente en su cuenta de Instagram (@sr.blackph) a Ojeda como autor de una estafa hacia su persona. "Esta persona me adeuda una suma de dinero correspondiente a trabajos realizados y además cometió múltiples estafas que afectaron tanto a empleados, proveedores y clientes".

Fuente: www.diarioepoca.com