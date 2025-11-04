martes, 4 de noviembre de 2025

Desiderio Sosa: La Policía demoró a cuatro jóvenes que se encontraban merodeando dentro de un establecimiento ganadero

En la noche de ayer 04-11-25, alrededor de las 20:30 horas, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Desiderio Sosa, procedieron a la demora de cuatro jóvenes que se encontraban merodeando dentro de un establecimiento rural, ubicado en inmediaciones de las Rutas Provincial N°146 y Nacional N°14.

El procedimiento concretaron los mencionados efectivos tras tomar conocimiento de la presencia de personas desconocidas dentro de un establecimiento ganadero, por lo que inmediatamente se dirigieron al lugar, donde lograron interceptar un automóvil -marca Fiat modelo Uno-, con los cuatro individuos en su interior, procediéndose así a su identificación, tratándose de cuatros jóvenes mayores de edad, quienes no pudieron y sin poder justificar su presencia en la zona.

Además, cabe mencionar que en poder de los mismos se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes un arma blanca -cuchillo- y bolsas -tipo consorcio-, elementos que podrían haber sido utilizados para la comisión de ilícitos.

Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a la Comisaría de Distrito Cuarta de Gobernador Virasoro, donde fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, llevándose adelante las diligencias de rigor.