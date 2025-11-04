Desiderio Sosa: La Policía demoró a cuatro jóvenes que se encontraban merodeando dentro de un establecimiento ganadero

El procedimiento concretaron los mencionados
efectivos tras tomar conocimiento de la presencia de personas desconocidas
dentro de un establecimiento ganadero, por lo que inmediatamente se dirigieron
al lugar, donde lograron interceptar un automóvil -marca Fiat modelo Uno-, con
los cuatro individuos en su interior, procediéndose así a su identificación,
tratándose de cuatros jóvenes mayores de edad, quienes no pudieron y sin poder
justificar su presencia en la zona.
Además, cabe mencionar que en poder de los mismos
se secuestró bajo las formalidades legales correspondientes un arma blanca
-cuchillo- y bolsas -tipo consorcio-, elementos que podrían haber sido
utilizados para la comisión de ilícitos.
Al respecto, los demorados junto a lo secuestrado
fueron trasladados a la Comisaría de Distrito Cuarta de Gobernador Virasoro,
donde fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente,
llevándose adelante las diligencias de rigor.