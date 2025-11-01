sábado, 1 de noviembre de 2025

Detienen a otro integrante de la banda de "cuatreros" tras cometer varios delitos en Esquina

En el marco de las tareas de investigación  un hecho de abigeato caratulado “DE OFICIO POR SUPUESTO ABIGEATO – ESQUINA” (Prev. N° 29/25), personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina, al mando del Comisario Mayor Diego Alberto Duarte, logró la detención del último integrante de una banda dedicada al robo de ganado.

El procedimiento se realizó en el Paraje Santa Librada – Primera Sección donde se cumplimentó Orden de Allanamiento, Secuestro, Requisa, Detención e Inspección otorgada por el Juzgado de Garantías de Esquina a cargo de la Dra. María Lourdes Silvero (subrogante), con intervención de la Fiscalía Rural a cargo del Dr. Gustavo Javier Mosquera.

En el domicilio del ciudadano Rubén Albino Rojo (38), se secuestraron elementos vinculados a la causa:

Un machete marca Corneta,Una chaira marca Encina,

Una vaina de cuero,

Un teléfono celular Samsung.

El detenido fue alojado en la Comisaría Segunda de Esquina, a disposición de la Justicia, para su posterior traslado a una Unidad del Servicio Penitenciario Provincial.

En el operativo colaboró personal de Comisaría 1ª, 2ª y de la Mujer y el Menor, bajo un dispositivo de seguridad coordinado por la Policía Rural de Esquina, participando además la Lic. Andrea Gómez (E.T.I.) y el Dr. Federico Esteban Rubiniche (Médico Veterinario Policial).