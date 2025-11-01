Detienen a otro integrante de la banda de "cuatreros" tras cometer varios delitos en Esquina

El procedimiento se realizó en el Paraje Santa Librada – Primera Sección donde se cumplimentó Orden de Allanamiento, Secuestro, Requisa, Detención e Inspección otorgada por el Juzgado de Garantías de Esquina a cargo de la Dra. María Lourdes Silvero (subrogante), con intervención de la Fiscalía Rural a cargo del Dr. Gustavo Javier Mosquera.
En el domicilio del ciudadano Rubén Albino Rojo (38), se secuestraron elementos vinculados a la causa:
Un machete marca Corneta,Una chaira marca Encina,
Una vaina de cuero,
Un teléfono celular Samsung.
El detenido fue alojado en la Comisaría Segunda de Esquina, a disposición de la Justicia, para su posterior traslado a una Unidad del Servicio Penitenciario Provincial.
En el operativo colaboró personal de Comisaría 1ª, 2ª y de la Mujer y el Menor, bajo un dispositivo de seguridad coordinado por la Policía Rural de Esquina, participando además la Lic. Andrea Gómez (E.T.I.) y el Dr. Federico Esteban Rubiniche (Médico Veterinario Policial).