Detienen a un hombre con pedido de captura

Personal policial de la Dirección
de Seguridad Rural y Ecológica, momentos en que realizaban operativos de
contralor de vehículos e identificación de personas, más precisamente por Ruta
Nacional N° 12 –Riachuelo- procedieron a detener la marcha de un automóvil
–marca Fiat Palio- el cual era conducido por un hombre mayor de edad.
Según las primeras averiguaciones
realizas sobre el conductor del rodado, se pudo determinar que el mismo poseía
pedido de captura, por estar presuntamente involucrado en un hecho delictivo.
Al respecto, el demorado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada Dirección, a fin de continuar con las diligencias del caso.