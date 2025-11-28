Detienen a un hombre con pedido de captura

En la mañana del miércoles 26-11-25, efectivos de la Dirección Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía de Corrientes en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, en relación a una causa que se investiga – por supuesta desobediencia a la orden judicial-, lograron detener a un hombre que poseía pedido de captura.
Las distintas labores
investigativas realizadas al respecto, posibilitó a los citados efectivos,
cerca de las 10:00 horas, cuando se hallaban por calles Zubiria y Amado
Bonpland identificar y detener a un hombre – alias Planetita, de 25 años de
edad- quien poseía un pedido activo de detención.
El detenido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor correspondientes al caso.