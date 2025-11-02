Dos demorados en diferentes procedimientos

Efectivos policiales dependientes del Grupo de Respuesta Inmediata N° 1, en horas de la tarde de ayer 01-11-25, momentos en que encontraban realizando recorridas de prevención, más precisamente por calle Moreno al 1500 aproximadamente procedieron a la identificación y posterior demora de un joven mayor de edad, quien se hallaba merodeando y visualizando los vehículos estacionados en la vía pública.
Asimismo, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada N° 4, mas
precisamente por Avenida Raúl Alfonsín y Gregorio Pomar identificar y demoraron
a un hombre mayor de edad, momentos en que el mismo se encontraba merodeando y
ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes.
Los demorados, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales
correspondientes a fin de continuar con los tramites de cada caso.