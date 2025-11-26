miércoles, 26 de noviembre de 2025

Dos heridos graves tras una brutal pelea entre vecinos del B° Pio X

En horas de la noche de ayer 25-11-25, cerca de las 21.30 horas, efectivos policiales de la Comisaría decimo segunda urbana, tomaron conocimiento que en inmediaciones de Pasaje las Flores y el Dorado, se habria producido un altercado entre varias personas, resultando dos de ellos  con lesiones de carácter graves y otras de menor consideracion.

Conforme a las primeras averiguaciones, el altercado se habría registrado entre dos grupos de personas –familias-, por inconvenientes de vieja data, en cuya circunstancia varias personas entre hombres y mujeres resultaron con lesiones de diferentes consideración,

En este sentido, dos hombres –mayores de edad-, tuvieron que ser trasladados al Hospital Escuela de esta ciudad, ya que uno presentaría heridas de carácter graves compatibles con las producidas por arma blanca y el restante por proyectil de arma de fuego.

Al respecto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites del caso.