Dos pasajeros de omnibus fueron detenidos por viajar con más de 28 kilos de marihuana (cogollos) ocultos en cuatro bolsos de mano  

FORMOSA
Personal de la Sección “Puerto Velaz” del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” desplegados en un control vial de prevención sobre la Ruta Nacional Nº 11 – kilometro 1.103 en la localidad formoseña de Gral. Lucio V. Mansilla, detuvo la marcha de un colectivo de larga distancia que tenía como destino final la provincia de Corrientes.
Al llevar a cabo el correspondiente control en la cabina de equipajes, el can detector de narcóticos “Tango” marcó activamente en cuatro bolsos, alertando a los uniformados ante la posibilidad del traslado de estupefaciente. Con esta premisa, los efectivos identificaron a dos masculinos como dueños del equipaje.
Inmediatamente, los gendarmes introdujeron los bultos señalados en el escáner de la Fuerza, observándose efectivamente cuerpos rectangulares irregulares. Al abrir los bolsos de mano, los uniformados hallaron 28 paquetes que sometidos a pruebas de orientación de campo arrojó positivo para “cannabis sativa” marihuana (cogollos), un total de 28 kilos 110 gramos.
El Juzgado Federal N° 2 y la Fiscalía Federal Nº 2 de Formosa, dispuso el secuestro de la droga y la detención de los dos involucrados propietarios de los bolsos. Además, se les secuestró dos celulares y elementos de interés para la causa.