Dos personas resultaron lesionadas en un siniestro vial

En la tarde de ayer 20-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana, tomaron conocimiento de un siniestro vial, ocurrido por calles Cartagena e Inglaterra, lugar donde por causas y circunstancias que se investigan, dos jóvenes a bordo de una motocicleta, tras perder el control del mismo, resultaron lesionados.
Según la información preliminar obtenida, el
siniestro habría ocurrido cerca de las 19:30 horas, donde un joven – de 19 años
de edad- conducía una motocicleta – marca Honda Tornado 250cc.- teniendo como
acompañante a otro joven – mayor de edad-, quienes a consecuencia del mismo
fueron auxiliados y trasladados al hospital escuela, posteriormente
determinaron que el conductor presentaba lesiones graves y el acompañante
lesiones de diversa consideración.
En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.