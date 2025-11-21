viernes, 21 de noviembre de 2025

Dos personas resultaron lesionadas en un siniestro vial

En la tarde de ayer 20-11-25, efectivos policiales de la Comisaria Vigésimo Primera Urbana, tomaron conocimiento de un siniestro vial, ocurrido por calles Cartagena e Inglaterra, lugar donde por causas y circunstancias que se investigan, dos jóvenes a bordo de una motocicleta, tras perder el control del mismo, resultaron lesionados.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro habría ocurrido cerca de las 19:30 horas, donde un joven – de 19 años de edad- conducía una motocicleta – marca Honda Tornado 250cc.- teniendo como acompañante a otro joven – mayor de edad-, quienes a consecuencia del mismo fueron auxiliados y trasladados al hospital escuela, posteriormente determinaron que el conductor presentaba lesiones graves y el acompañante lesiones de diversa consideración.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, tomando intervención la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia. 