El Rotary Club Corrientes Sur brindó una capacitación de RCP a cadetes de la Policía

En la mañana del jueves 27-11-25, en las instalaciones del Complejo de Formación Policial “Santa Catalina”, se realizó una charla teórico-practica de RCP (reanimación cardiopulmonar).
La capacitación fue dictada por la Dra. Eva
Fernández Jefa de Emergencias del Instituto de Cardiología de Corrientes.
En la oportunidad estuvieron presentes, la Dra.
Lucía Ruíz Díaz, Presidente del Rotary Club Corrientes Sur, la Ingeniera
Agrónoma Natalia Caligaris Gobernadora del Distrito 4845 del Rotary
Internacional, el Director de la Escuela de Policía Comisario Inspector Manuel
Gómez Gauna, demás autoridades de la Policía de Corrientes y Cadetes.
RCP es una técnica de emergencia que se utiliza cuando una persona no respira o no tiene pulso, como en casos de ataque cardíaco o ahogamiento, ayuda a mantener el flujo de oxígeno al cerebro hasta que llegue la asistencia médica.