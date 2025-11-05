miércoles, 5 de noviembre de 2025

El Vicegobernador Braillard Poccard destacó el compromiso de la Policía Federal en su 204° aniversario

ACTO EN COSTANERA SUR
Con un emotivo acto desarrollado sobre la avenida Costanera Juan Pablo II y Las Heras, la Policía Federal Argentina celebró este miércoles su 204° aniversario, con la presencia del vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, quien encabezó la ceremonia junto al Comisario Mayor Lionel Julita.

El evento incluyó el pase de revista a los efectivos, la entonación del Himno Nacional Argentino y un sentido homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber, en memoria de quienes ofrendaron su vida al servicio del país.

Durante el acto, el vicegobernador entregó una distinción a Carlos Andrés Maidana, en reconocimiento a su destacada trayectoria dentro de la fuerza, gesto que puso de relieve el valor del compromiso y la vocación de servicio que caracterizan a los efectivos policiales.

El Comisario Mayor Lionel Julita brindó un mensaje en el que destacó el compromiso cotidiano del personal de la Policía Federal. “Nuestra misión es servir”, afirmó, al tiempo que resaltó “el valor de la familia como sostén indispensable y la memoria de los camaradas que dieron su vida en defensa de los ciudadanos”.

Por su parte, Braillard Poccard subrayó la entrega y el sacrificio de los miembros de la Policía Federal Argentina, recordando que “en su trabajo diario han pagado un alto costo de vidas en defensa de la ley, la vida y los bienes de los ciudadanos”.

“Junto con las demás fuerzas de seguridad, brindan tranquilidad a la población y sostienen el orden que necesitamos para vivir en paz”, agregó el vicegobernador, quien transmitió su reconocimiento y deseos de éxito a todos los integrantes de la institución en su nuevo aniversario.

El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni; además de autoridades judiciales, el Subjefe de la Policía de Corrientes Comisario General Walter Darío Aceval, militares y representantes de distintas fuerzas de seguridad, quienes acompañaron la conmemoración reafirmando el compromiso conjunto con la protección ciudadana.