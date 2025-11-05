El Vicegobernador Braillard Poccard destacó el compromiso de la Policía Federal en su 204° aniversario

El evento incluyó el pase de
revista a los efectivos, la entonación del Himno Nacional Argentino y un
sentido homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber, en memoria de
quienes ofrendaron su vida al servicio del país.
Durante el acto, el
vicegobernador entregó una distinción a Carlos Andrés Maidana, en
reconocimiento a su destacada trayectoria dentro de la fuerza, gesto que puso
de relieve el valor del compromiso y la vocación de servicio que caracterizan a
los efectivos policiales.
El Comisario Mayor Lionel Julita
brindó un mensaje en el que destacó el compromiso cotidiano del personal de la
Policía Federal. “Nuestra misión es servir”, afirmó, al tiempo que resaltó “el
valor de la familia como sostén indispensable y la memoria de los camaradas que
dieron su vida en defensa de los ciudadanos”.
Por su parte, Braillard Poccard
subrayó la entrega y el sacrificio de los miembros de la Policía Federal
Argentina, recordando que “en su trabajo diario han pagado un alto costo de
vidas en defensa de la ley, la vida y los bienes de los ciudadanos”.
“Junto con las demás fuerzas de
seguridad, brindan tranquilidad a la población y sostienen el orden que
necesitamos para vivir en paz”, agregó el vicegobernador, quien transmitió su
reconocimiento y deseos de éxito a todos los integrantes de la institución en
su nuevo aniversario.
El acto contó con la presencia
del ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos; el ministro de Justicia y Derechos
Humanos, Juan José López Desimoni; además de autoridades judiciales, el Subjefe
de la Policía de Corrientes Comisario General Walter Darío Aceval, militares y
representantes de distintas fuerzas de seguridad, quienes acompañaron la
conmemoración reafirmando el compromiso conjunto con la protección ciudadana.