Embistió el móvil de la Fuerza para escapar con 12.513 paquetes de cigarrillos ilegales

Los funcionarios aprehendieron al involucrado cuando intentó escapar a pie.
La mercadería se encuentra valuada en 37.645.940 pesos argentinos.
En la noche del sábado, efectivos del Escuadrón 12 “Bernardo de Irigoyen” efectuaban controles vehiculares sobre la Ruta Nacional N° 14, cuando advirtieron la aproximación de una camioneta Toyota Hilux que circulaba con las luces apagadas y procedieron a realizar las señales de detención, cuyo conductor hizo caso omiso a las mismas, embistió el móvil de la Fuerza y se desvió a gran velocidad hacia un camino alternativo paralelo a la arteria nacional, desde la localidad de Bernardo de Irigoyen hacia la localidad de Dos Hermanas.
Inmediatamente, los gendarmes iniciaron un seguimiento controlado y divisaron que el chofer colisionó contra una propiedad privada, quien intentó continuar con la fuga a pie. Los funcionarios aprehendieron al involucrado y registraron el rodado, donde encontraron el traslado ilegal de 12.513 atados de cigarrillos de origen extranjero.
El Juzgado Federal de Puerto Iguazú dispuso el secuestro de la mercadería, valuada en 37.645.940 pesos argentinos, del vehículo, un celular y un Handy. Asimismo, el involucrado quedó supeditado a la causa en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” y al Art. 237 del Código Penal Argentino “Atentado y Resistencia a la Autoridad”.